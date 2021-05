Servizio di integrazione scolastica e sociale per disabili, l'avviso pubblico

L'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale Corato, Ruvo e Terlizzi, in accordo con il Sindaco De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali, Felice Addario, comunica che è possibile presentare la domanda per il "Servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili" compilando l'apposito modello di domanda, sottoscritto da entrambi i genitori che potrà essere richiesto presso la scuola di appartenenza o scaricabile dal sito del Comune di Corato all'indirizzo: http://www.comune.corato.ba.it/index.php?entity=news&idNews=1007003 Il bando ha scadenza giovedì 10 giugno 2021.Destinatari del bando, i minori residenti nel Comune di Corato, iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, che versano in situazione di handicap fisico, psichico e/o sensoriale, documentata dalla certificazione di disabilità (L. 104/1992).All'istanza, che dovrà essere presentata alla scuola di appartenenza, devono essere allegati, copia della certificazione di disabilità (L. 104/1992) e copia leggibile di un documento d'identità dei genitori del minore e del minore, in corso di validità.Per informazioni tel. 080/9592406.