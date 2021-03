Settimana Santa, gli orari delle celebrazioni. In diretta su CoratoViva le funzioni religiose

Domenica 28 Marzo - Santa Messa delle Palme - Ore 10. In diretta dalla Parrocchia del Sacro Cuore

Giovedì 1 Aprile - Messa in Coena Domini - Ore 19.00. In diretta dalla Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie

Venerdì 2 Aprile - Venerdì Santo - Ore 10.00. In diretta dalla Parrocchia di San Giuseppe

Sabato 3 Aprile - Veglia Pasquale - Ore 19.00. In diretta dalla Parrocchia Maria Ss. Incoronata

Domenica 4 Aprile - Messa di Pasqua - Ore 10. In diretta dalla Parrocchia di San Francesco.

Ci apprestiamo a vivere per il secondo anno consecutivo una settimana santa diversa da quella a cui siamo abituati. Non ci saranno processioni, le manifestazioni di pietà popolare dovranno fermarmi dinanzi all'emergenza sanitaria in atto. Non per questo il valore di un momento così alto di spiritualità è svilito. Anzi.L'immagine di Papa Francesco che, in una piazza San Pietro deserta ostenta il Santissimo Sacramento e invoca la pietà di Dio è ancora impressa nella mente di ciascun credente. Quest'anno la preghiera diventa ulteriore conforto in un momento difficile per l'umanità intera.Così come è accaduto l'anno scorso, abbiamo messo a disposizione le nostre risorse per consentire ai fedeli che non possono recarsi in chiesa o che preferiscono limitare al massimo i contatti, di seguire comunque i riti della settimana santa. Quest'anno ciò sarà possibile grazie all'associazione dei fotografi coratini, associazione che raccoglie una categoria che ha molto risentito della stretta dovuta alla pandemia. «Vogliamo mettere la nostra professione al servizio di tutti coloro che hanno fede e non possono andare in chiesa. È il nostro modo per essere utili alla collettività in un periodo tanto difficile per tutti» commentano dall'associazione.Di seguito l'elenco delle celebrazioni che saranno trasmesse in diretta.Di seguito in allegato con file scaricabile il calendario delle celebrazioni per tutte le parrocchie cittadine, così come diffuso dalla Zona Pastorale San Cataldo.ORARI CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA ZONA PAST. SAN CATALDO CORATO(CHIESA MATRICE)Domenica delle Palme e della Passione del SignoreSabato 27 Marzo: ore 18.30Domenica 28 Marzo: ore 10.00 - 12.00 - 18.30Giovedì Santo "Cena del Signore" 01 Aprile: ore 17.00 - 18.45Venerdì Santo 02 Aprile: Via Crucis ore 14.00 - Adorazione della Croce ore 18.30Sabato Santo 03 Aprile: Veglia Pasquale ore 19.15Domenica di Risurrezione del Signore - 4 Aprile: ore 10.00 - 12.00 - 19.00Domenica delle Palme e della Passione del SignoreDomenica 28 Marzo: ore 08:00 – 10:00 – 11:30 – 19:00Lunedì 29 Marzo: Confessioni dalle ore 17:00Giovedì Santo "Cena del Signore" 01 AprileOre 19:00 Santa messa in Coena DominiOre 20:00 Adorazione EucarisHcaVenerdì Santo 02 Aprile: Ore 07:00 Momento di preghiera riservato alla Confraternita di San Giuseppe e ai DevoH Portatoriore 09:00 Ora MediaOre 9.30: Momento di preghiera con l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'AscenzoOre 16:00 Adorazione della CroceOre 19:00 Via CrucisSabato Santo 03 Aprile: Ore 19:00 Veglia PasqualeDomenica di Risurrezione del Signore - 4 Aprile: 08:00 – 10:00 – 11:30 – 19:00Sabato 27 Marzo: ore 18.00Domenica delle Palme 28 Marzo: ore 11:00 e 18:00Giovedì Santo "Cena del Signore" 01 Aprile: ore 19:00Venerdì Santo 02 Aprile: ore 15:00Sabato Santo 03 Aprile: ore 19:00Domenica di Risurrezione del Signore - 4 Aprile: ore 11:00 e 18:00Giovedì Santo "Cena del Signore" 01 Aprile: ore 18.00Venerdì Santo 02 Aprile: ore 17.00Sabato Santo 03 Aprile: ore 19.00Domenica di Risurrezione del Signore - 4 Aprile: ore 9.45; ore 11.30 e ore 18.30.Domenica delle Palme 28 Marzo: 8.30 - 10.00 - 18.30Lunedì 29 Marzo: Penitenziale ore 19.00Giovedì Santo "Cena del Signore" 01 Aprile: 18.30Venerdì Santo 02 Aprile: ore 17.00Sabato Santo 03 Aprile: Veglia ore 19.00Domenica di Risurrezione del Signore - 4 Aprile: 8.30 - 10.00 - 18.30 Parr. SAN GERARDO MAIELLASabato 27 Marzo: ore 18.00Domenica delle Palme 28 Marzo: ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00Giovedì Santo "Cena del Signore" 01 Aprile: ore 17.00 - 19.00Venerdì Santo 02 Aprile: ore 18.00Sabato Santo 03 Aprile: Veglia Pasquale: ore 19.00Domenica di Risurrezione del Signore - 4 Aprile: ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00DOMENICA DELLE PALMESABATO 27: ore 17.00 - 18.30Domenica 28: ore 10.00 - 11.30 - 17.00 - 18.30Giovedì Santo "Cena del Signore" 01 Aprile: ore 18.30 - 20.00Venerdì Santo 02 Aprile: ore 15.00Sabato Santo 03 Aprile: ore 19.00Domenica di Risurrezione del Signore - 4 Aprile: ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 18.30DOMENICA DELLE PALMEDomenica 28: ore 10, 00 (nell'atrio ) ; 17,30; 19,00Giovedì Santo "Cena del Signore" 01 Aprile: ore 18,30 (nell'atrio)Venerdì Santo 02 Aprile: ore 17,00 (nell'atrio)Sabato Santo 03 Aprile: ore 18,30 (nell'atrio )Domenica di Risurrezione del Signore - 4 Aprile: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 17,30 - 19,00DOMENICA DELLE PALME 28 marzo: 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00Giovedì Santo "Cena del Signore" 01 Aprile: 17.00 e 19.00Venerdì Santo 02 Aprile: 15.00 via CrucisVenerdì Santo 02 Aprile: 19.00 adorazione della croceSabato Santo 03 Aprile: 19.00Domenica di Risurrezione del Signore - 4 Aprile: 8.30 -10 - 11.30 - 19DOMENICA DELLE PALMESABATO 27: ore 19.00DOMENICA DELLE PALME 28 marzo: 8.00 - 10.00 - 11.30 - 19.00Giovedì Santo "Cena del Signore" 01 Aprile: 17.30 - 19.30Venerdì Santo 02 Aprile: 16.00Sabato Santo 03 Aprile: 19.30Domenica di Risurrezione del Signore - 4 Aprile: 8.00 - 10.00 - 11.30 - 19.00