Settimana Santa, Mons. D'Ascenzo a Corato per un momento di preghiera

L'arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo tornerà anche quest'anno a unirsi in preghiera con la comunità coratina in questa Settimana Santa, accolto dalla parrocchia San Giuseppe nella mattinata del Venerdì Santo, nel corso del suo itinerario in tutte le città della nostra Arcidiocesi.Di seguito il programma delle celebrazioni che nella Settimana Santa saranno presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie:Ore 10.00, Trani, Cattedrale, Messa CrismaleDiretta televisiva Amica 9 canale 91 e Easy TV canale 190Ore 19.30, Trani, Cattedrale, Messa in Coena DominiIn mattinata momento di preghieraOre 7.30, Trani, Chiesa di Santa TeresaOre 8.30, Bisceglie, Concattedrale,Ore 9.30, Corato, Parrocchia S. GiuseppeOre 10.30, Margherita di Savoia, Parrocchia Maria SS. AddolorataOre 11.30, Trinitapoli, Chiesa di S. AnnaOre 12.30, San Ferdinando di Puglia, Chiesa di San GiuseppeOre 13.30, Barletta, ConcattedraleOre 18.00, Trani, Cattedrale, Passione del SignoreOre 19.30, Trani, Cattedrale, Veglia PasqualeDomenica di Pasqua – Risurrezione del Signore, 4 aprile 2021Ore 9.00, Trani, Carcere Maschile, Santa MessaOre 11.30, Barletta, Concattedrale, Santa Messa