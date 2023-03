Settimana Santa: ufficializzati i percorsi delle varie processioni

La Settimana Santa è sempre più vicina e di conseguenza sono stati ufficializzati i percorsi dei vari riti che precedono la Pasqua:Processione dell'Addolorata, 7 aprile ore 5Largo Plebiscito (corsia laterale) Via Metastasio, Via Matteucci, Via Tommaseo, Via Don Minzoni, Viale IV Novembre, Via Stampa, Via Volturno, Via Omodeo, Via Montevideo, Via Ruvo, Via Meda, Via Perosi, Via Carducci, Via Pitagora, Via della Libertà, Via Catania, Via Bottego, Via Botta, Piazza XI Febbraio (momento di preghiera animato dalla comunità parrocchiale Maria SS.ma Incoronata), Via Dante, Via Caracciolo, Via Mercadante, Via Ponchielli, Piazza caduti in guerra, Via Ponchielli, Via Vespucci, Via Carafa, Via Mascagni, Piazza Cannizzaro, Via Ponchielli, Piazza caduti di Via Fani, Via Morgigno, Via Doria, Via Pagano, Via San Domenico, Viale Fieramosca, Via Trani, Via Senatore Lops, Via Giappone (momento di preghiera con gli anziani ricoverati presso la R.S.A. "Casa Betania" animato dalla comunità parrocchiale San Domenico), Piazza Salvo d'Acquisto, Via XXIV Maggio, Piazza XX Settembre, Via Aretino, Via Abignente da Sarno, Piazza Mentana, Via Monte Vodice, Via Cirillo, Via Rossini, Via Avezzana, Piazza Savoia, Via Donizetti, Piazza Principessa Margherita, Via Ariosto, Via Doria, Via Dante, Via Boccaccio, Via Di Vittorio, Viale IV Novembre, Via Leopoldo Tarantini, Via Solferino, Piazza Ospedale (momento di preghiera con gli anziani ricoverati presso la casa protetta "Dono di Speranza" animato dalla comunità parrocchiale San Giuseppe), Via Luigi Tarantini, Piazza Simon Bolivar, Parrocchia San Giuseppe.Processione dei Misteri, 7 aprile ore 18Largo Plebiscito (corsia laterale), Corso Mazzini, Piazza Cesare Battisti, Corso Cavour, Piazza Vittorio Emanuele, Via De Gasperi, Via Andria, Via Pini, Via Masotti, Via Carellario da Napoli, Via Micca, Viale Friuli, Via Kolbe, Via Barbaschello, Via Colonna, Via Toselli, Via Spirito Santo, Via Carmine, Via Roma (inizio del percorso a luci spente nelle vie del centro storico), Piazza Di Vagno, Via Mercato, Via Casale, Via Duomo, Via Gentile, Piazza Sedile, Largo Plebiscito, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, Parrocchia San Giuseppe (sul piazzale antistante: Via Crucis cittadina animata dalle comunità parrocchiali).Processione della Pietà, 8 aprile ore 6.30Via San Vito, Via della Botta, Via Cattaneo, Via Capuana, Via E. Duse, Via G. Deledda, Via Alemanni, Via Paganini, Via Dogali, Via Castel del Monte, Via Virgilio, Via Padre Annibale Maria di Francia (momento di preghiera dinanzi alla sede dell'Associazione della Serva di Dio Luisa Piccarreta animato dalla comunità parrocchiale Santa Maria Greca), Via Pirandello, Via Castel del Monte, Via Mattei, Via Salvi (momento di preghiera animato dalla comunità parrocchiale San Gerardo), Via Sant'Elia, Via Colleoni (momento di preghiera animato dalla comunità parrocchiale Sacra Famiglia), Via Gravina, Via Linneo, Piazza Redi, Via P. Vannucci, Via Einaudi, Via Don Minzoni, Via Crocifisso, Piazza Venezuela, Via N. Bucci, Via Matteo Renato Imbriani, Via Duca di Genova, Via Castel del Monte, Corso Garibaldi, Parrocchia Santa Maria Greca.