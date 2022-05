La splendida location die i suoi giochi di luce sono stati il meraviglioso palco scelto per la sfilata di. Tra gli ospiti presenti all'evento anche i, gli unici ad aver svelato la loro presenza in Puglia già prima dell'evento attraverso qualche scatto dalle spiagge della regione. Oltre a loro presenti anche numerose personalità dello showbiz comeLa band romana, che ormai da anni porta avanti la collaborazione con lo stilista, si sono poi esibiti nell'esclusivo party organizzato in un agriturismo ai piedi del castello: i quattro hanno suonato anche il loro ultimo singolo,, presentato per la prima volta live nella finale dell'Eurovision Song Contest di sabato 14 maggio.