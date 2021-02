Sicurezza a Corato, il sindaco convocato in Prefettura

Il Prefetto di Bari ha convocato per martedì 23 febbraio 2021, alle ore 10.00, il Comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica per discutere della situazione di Corato.Lo scorso 3 febbraio, il Sindaco Corrado De Benedittis era stato ricevuto, a Bari, dal Prefetto Dott.ssa Bellomo e, in quell'occasione, aveva rappresentato la necessità di fare il focus sulla situazione sicurezza in città.Una convocazione importante che segue i fatti di violenza in Piazza Venezuela.