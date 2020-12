Situazione Covid a Corato: sono 466 gli attualmente positivi

A distanza di diverse settimane dall'ultimo dato relativo all'emergenza epidemiologica nella città di Corato, il sindaco ha riportato il nuovo dato aggiornato in occasione della riunione del consiglio comunale.Sollecitato dalla consigliera Anna Malcangi (Sud al Centro), il sindaco ha riferito che gli attualmente positivi nella città di Corato sono 466. Nessun riferimento al dato aggiornato dei guariti e dei decessi.«Ho ritenuto di dover fare una gestione del processo di informazione della cittadinanza che fosse assolutamente rigoroso, orientato a non diffondere inutili allarmismi nella popolazione e nello stesso tempo a dare il polso della situazione. I numeri che ho dato sono quelli ufficiali che, a volte la Asl e a volte la Prefettura di Bari, vengono dati. Ho ritenuto di dover cestinare tutti quei numeri che non avessero il crisma della ufficialità. Diffondere numeri per creare allarmismi nella popolazione. Comunque sia colgo l'occasione per dire che il dato aggiornato è di questa mattina. Ho personalmente voluto, per quanto di mia competenza che la città non si bloccasse. Il tipo di gestione di emergenza sanitaria nel nostro comune è stato orientato a garantire la salute pubblica ma anche a garantire il più possibile il funzionamento delle attività commerciali. Siamo tra le città che ha garantito la maggior apertura delle attività commerciali nel pieno dell'emergenza sanitaria riuscendo nello stesso momento a garantire il contenimento del contagio» ha riferito il primo cittadino.E ha detto: «Oggi il dato è che il numero dei positivi è sceso a 466. Il dato si è quasi dimezzato. È un successo del tipo di gestione dell'emergenza sanitaria che come città abbiamo garantito. Siamo una città che non è arrivata a bloccarsi totalmente e a differenza di altri comuni, il dato è dimezzato».