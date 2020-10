Sospetto caso di coronavirus, chiuso il Tribunale di Trani

Anche il Tribunale di Trani osserverà un giorno di chiusura per consentire la sanificazione dei suoi ambienti.Questa mattina, infatti, dalle 9.30, gli operatori sono al lavoro per disinfettare il primo piano di Palazzo Torres dopo che è stato riscontrato un sospetto caso di coronavirus.Il tribunale pertanto nella giornata di oggi resterà inagibile e le udienze sono state rinviate.All'ingresso è stato disposto un presidio per la ricezione degli atti urgenti, compost da un funzionario ed un assistente per settore e che sarà in funzione per l'orario di apertura al pubblico.