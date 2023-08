Spari contro giostraio, De Benedittis: «Chi ha visto, denunci»

Dopo i colpi di pistola sparati contro un giostraio nella serata di ieri, il sindaco Corrado De Benedittis ha espresso il suo pensiero circa l'accaduto. Queste le sue parole: «Sul grave episodio di intimidazione verificatosi ieri pomeriggio ai danni dei giostrai, durante l'allestimento del Luna park, in via Sant'Elia, sta indagando la Polizia di Stato, intervenuta sul luogo, con cui c'è costante sinergia e collaborazione.Invito con forza coloro che hanno visto quanto accaduto a sporgere denuncia così da assicurare alla Giustizia i malviventi protagonisti di tale gesto.Confido in una celere svolta.Intenso è il presidio delle Forze dell'ordine presso il Luna park e in città, per un sereno svolgimento dell'imminente Festa patronale».