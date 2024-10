Ladri fuggono spevantati dall'allarme, sventato un furto a Corato

L'episodio in contrada San Cristoforo. Secondo le prime verifiche gli intrusi non hanno portato via nulla

Sventato, grazie all'attivazione del sistema d'allarme collegato all'istituto di vigilanza, un furto all'interno di un deposito agricolo attiguo ad una villetta rurale, nella mattinata di ieri. I banditi, infatti, sono riusciti a darsela a gambe levate, dileguandosi, mentre del tentativo di furto sono stati informati iIntorno alle ore 08.30 di ieri mattina, infatti, il sistema d'allarme di un deposito agricolo, attiguo ad una villetta ubicata in contrada San Cristoforo, nelle campagne di Corato, si è attivato, facendo subito rimbalzare il segnale fino alla centrale dell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia. Subito l'operatore ha inviato sul posto una pattuglia, ma quando pochi minuti più tardi le guardie giurate, già in zona nell'ambito dei consueti controlli, sono arrivate sul posto dei ladri non c'era più traccia.«All'arrivo delle nostre guardie particolari giurate - è scritto su un post pubblicato sulla propria pagina- i malviventi si erano già dati alla fuga prima che potessero trafugare alcunché». Il personale di vigilanza ha potuto constatare che i malfattori avevano soltanto forzato la porta d'ingresso, ma sono stati messi in fuga dall'attivazione del sistema di anti-intrusione, fuggendo a piedi nelle campagne adiacenti e riuscendo a dileguarsi un attimo prima dell'arrivo dei vigilantes.Dell'episodio sono stati informati anche idella, che indagano su quanto accaduto, l'ennesimo furto sventato dal personale di vigilanza privato. Soddisfatto il proprietario del deposito agricolo attiguo alla villetta rurale: secondo le prime verifiche, infatti, gli intrusi non sono riusciti a rubare niente.