Incendio d'auto in via Meda: secondo rogo a Corato in 24 ore

Tre auto in fiamme in quattro giorni, otto dall'inizio del mese di ottobre. Preoccupante escalation del fenomeno degli incendi a Corato, città in cui col buio le auto bruciano. L'ultimo episodio, nella notte appena trascorsa, a ventiquattrore esatte dall'ultimo rogo, registrato in via Sant'Elia, è avvenuto in via Meda, pieno centro.Qui, alle ore 02.00, le fiamme, partite come al solito dal vano motore del veicolo, hanno danneggiato nella sola parte anteriore unaparcheggiata in strada. Pochi minuti dopo, l'arrivo di una squadra delcittadino che ha circoscritto e infine domato l'incendio, senza però riuscire ad individuare, come in tutti gli altri casi avvenuti, tracce di inneschi oppure di altri materiali infiammabili. Sconosciuta, dunque, almeno per il momento, la natura dell'accaduto.Il loro pronto intervento non è però riuscito a placare le polemiche degli abitanti della città. Con loro, sul posto, sono arrivati velocemente anche idella, già in zona nell'ambito dei quotidiani controlli del territorio coratino, che procedono per le indagini di rito: tutti, oramai, nutrono pochissimi dubbi sulle origini dolose del fuoco. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private che potrebbero aver registrato movimenti sospetti.L'ultima auto si aggiunge all'elenco dei giorni scorsi: la notte precedente, alle ore 02.00, un incendio ha ridotto ad una carcassa fumante unain via Sant'Elia, mentre mercoledì, alle 22.30, le fiamme hanno incenerito unain via Lago Baione. Tre auto distrutte in quattro giorni, già otto da ottobre.