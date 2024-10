Nuova Virtus Corato, vittoria contro il Barletta

Ci ha preso gusto l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato e, dopo la prima vittoria in casa, centra con una prova autorevole anche la prima storica vittoria esterna in DR1, battendo Barletta 63-74 e portandosi a 4 punti in classifica. Non inganni il punteggio perchè i coratini hanno controllato la gara arrivando ad avere anche circa 20 punti di vantaggio.I coratini dopo un iniziale svantaggio prendono subito il comando delle operazioni. D'Introno e Mazzilli ribaltano il parziale e portano la Virtus avanti 4-8. Da li in poi gli ospiti sono bravissimi a imporre il loro gioco ed allargare il divario con Liso e Piccarreta chiudendo il primo quarto avanti 9- 20 grazie ad una ottima difesa con Piarulli, al suo rientro dopo un lungo periodo di inattività, che segna gli ultimi punti coratini del quarto.Secondo quarto con Corato che non molla la presa e continua la sua grande prova difensiva ed offensiva. A turno i vari Amendolagine, Luigi Scaringella, Maldera, Mazzilli, Liso bucano la retina barlettana e la difesa biancoblu fa il resto, nonostante uno scatenato Murolo coi suoi canestri provi a tenere a contatto i padroni di casa. Corato però gestisce meglio ed approfitta per scappar via chiudendo il secondo quarto avanti 25-42.Terzo quarto più equilibrato con i locali che provano a venir sotto per recuperare lo svantaggio e gli ospiti che invece rispondono presente non permettendo il rientro barlettano. I coratini sfruttano i numerosi viaggi in lunetta concessi loro per segnare punti importanti nonostante per Barletta ancora Murolo e Rumahloine non si arrendano segnando canestri che tengono sia pur a distanza ancora in gara i padroni di casa (48-62 al 30esimo).Ultimo quarto in cui Barletta prova il tutto per tutto per rientrare e l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato gioca con maturità ed intelligenza per contenere gli assalti locali. Sale l'intensità ma scendono i canestri segnati. Sedena e Rumahloine provano a riportar sotto Barletta arrivando sino al -6 ma sempre dalla lunetta cosi come nel terzo quarto Liso e Mazzilli (top scorer coratino ed autore di una grande prova dopo una settimana quasi senza allenarsi), danno ai biancoblu i punti della sicurezza e completano un pomeriggio impeccabile. Finisce 63-74 con i coratini che si rilanciano in classifica ed ora aspettano la Junior Molfetta al PalaLosito nel prossimo turno.