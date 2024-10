Il dottore coratino Joseph Cannillo premiato come: "Chiropratico dell'anno"

Il dottore, pugliese di nascita con formazione universitaria e lungo curriculum professionale negli Stati Uniti, dove ha conseguito le lauree in biologia e chiropratica e varie specializzazioni accademiche in ambito sanitario prima di tornare aè stato nominato la scorsa settimanaL'importante riconoscimento è stato attribuito la scorsa settimana apresieduta dal dottoreche quest'anno ha celebrato ilin una ricca tre giorni di convegni e dibattiti alla presenza di parlamentari, rappresentanti istituzionali, giornalisti ed esponenti del comparto medico sanitario italiano ed europeo.L'attestazione attribuita a Cannillo riveste particolare importanza perchésulla scorta di quanto già avviene da sempre in paesi come gli Stati Uniti, il Giappone o altri paesi del vecchio continente.Non solo. Il riconoscimento registra testimonianze e benefici sull'attività professionale del dottore Cannillo e dunque delle terapie chiropratiche, provenienti, in particolare nell'ultimo anno, da settori specifici come quello dello sport agonistico a livello internazionale.Da qui pertanto, un rilevante tassello che dalla Puglia apre le porte ad una formazione ufficiale di qualità della chiropratica in ambito universitario."Parliamo di una professione di grado primario – dichiara Joseph Cannillo – che in totale armonia con altre professionalità, attraverso trattamenti conservativi, non-invasivi o anche preventivi, può e deve lavorare a difesa da abusivismi ed equivoci e ad esclusivo vantaggio dei benefici per benessere e salute dell'organismo, dall'ottimale integrità e funzionalità della colonna vertebrale fino alla corretta attività del sistema nervoso centrale e periferico. Ringrazio per questo premio l'A.I.C. e rilancio il mio impegno e la mia disponibilità affinché a livello ministeriale si concluda subito l'iter auspicato allargando nuove vie di salute e benessere per tutti i cittadini italiani".