Via Bagnatoio, l'autorità di bacino distrettuale risponde al sindaco sulla possibile soluzione di "viale Giardino"

L'autorità direlativamente al problema del passaggio a livello dirisponde alla richiesta di chiarimenti inoltrata dalcirca la possibilità di aprire, in via provvisoria, una strada, come prosecuzione di viale Giardino, nonostante laNello specifico, l'Autorità di Bacino scrive testualmente:"Pertanto, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale non ha emesso alcun parere in merito alla proposta trasmessa da Consigliere Comunale".L'Amministrazione comunale ha pertanto ribadito al, incontrato ieri sera, che l'unica concreta e più celere soluzione è quella individuata dae cioè la prosecuzione di viale delle Azalee, su cui non vi è vincolo idraulico.L'ipotesi di aprire una strada su un terreno segnato da vincoli idraulici è ovviamente soggetta a procedure più complesse e lunghe, a tutto svantaggio del diritto alla mobilità della cittadinanza."Nella consapevolezza del grande disagio che ingiustamente i cittadini subiscono, si sta lavorando, da tempo, - dichiara il Sindaco De Benedittis -, per ottenere l'utilizzo del viale che costeggia la ferrovia verso il sovrapasso di via vecchia Ruvo, che tuttavia è in parte privato, anche se asservito, così da offrire una via di sbocco nonostante si allunghi, in attesa di realizzare la nuova strada."