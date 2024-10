Altra notte, altro incendio a Corato. Distrutta un'auto in via Sant'Elia

L'episodio intorno alle ore 02.00. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri, ma le cause precise non sono state accertate

A Corato, per la seconda notte di fila, si è verificato un incendio che ha coinvolto un'auto. L'ennesimo episodio di una lunga scia di incendi che, da mesi ormai, sta caratterizzando la città. Il fatto, stavolta, si è verificato intorno alle ore 02.00 in via Sant'Elia.