Emozioni in festa all'istituto comprensivo "Tattoli - De Gasperi" di Corato

Nel solco della vision dell'Istituto Comprensivo "Tattoli – De Gasperi" si è svolto l'evento Emozioni in festa, accogliere, condividere, crescere. Una grande festa dell'accoglienza, organizzata dai dipartimenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria.In un auditorium gremito di alunni e famiglie, la manifestazione ha avuto inizio a suon di percussioni e fiati della sezione a indirizzo musicale, l'unica sul territorio, con le specialità dei quattro strumenti (percussioni, tromba, chitarra e pianoforte).E a seguire un effluvio di performance, attività performative, coreutiche, linguistiche (alla De Gasperi dal corrente anno scolastico si studiano, tra le lingue straniere , l'inglese, il francese e lo spagnolo, che si approfondiscono con il conseguimento di certificazioni – preparation and certification center - e con metodologia CLIL).La reunion è stata occasione per la visita agli ambienti per il potenziamento dello studio delle discipline STEM (allestita anche una mostra sul bene prezioso dell'acqua) e digitali, nonché degli spazi delle scienze motorie, dove gli studenti hanno dimostrato sul campo abilità e competenze.Da ricordare che l'istituto rientra nel circuito delle scuole a curvatura sportiva, valore aggiunto sia per la finalità dell'innalzamento del livello di competenze polisportive, sia per soddisfare una richiesta inclusiva molto forte e sentita, avallata da un tempo scuola dilatato, prolungato (vi è anche la sezione a 40 ore con mensa) e fortemente accogliente e, faro sociale, attento ai bisogni educativi speciali.Immancabili i testimoni oculari del successo formativo del Tattoli De Gasperi, gli studenti ed i loro genitori, che si sono licenziati nell'anno scolastico 2023-2024 con il massimo dei voti. E tante parole di orgoglio, entusiasmo e fiducia cieca per l'esperienza alla De Gasperi.