"Stalking, sconfiggerlo si deve": oggi la presentazione del film

"Stalking sconfiggerlo si deve" il film patrocinato dal Comune di Corato prodotto da Antonio Cirillo e diretto dallo sceneggiatore e regista Massimiliano Tedeschi, sarà presentato all'Auditorium Parrocchia Sacra Famiglia di Corato, alle ore 18:00 di quest'oggi.Interverranno all'appuntamento il Sindaco di Corato Corrado Nicola De Benedittis, il criminologo Antonio Russo e l'editore Stefano Donno. Presenta il giornalista Franco TempestaIl film, girato tra Corato, Barletta e Bisceglie, è liberamente ispirato al libro "Stalking, sconfiggerlo si può" del criminologo Antonio Russo, edito da Stefano Donno (Quaderni del Bardo Edizioni). Il volume, infatti, offre un interessante approfondimento giuridico rispetto all'evoluzione della normativa, analizzando criticità e possibili evoluzioni. Il coratino regista, sceneggiatore e attore Massimiliano Tedeschi, più volte, con il linguaggio teatrale e cinematografico ha scelto di trattare con grande solidarietà drammi e problemi della società contemporanea. In questo lavoro, partendo da uno dei testi più apprezzati oggi sullo Stalking, appunto quello di Antonio Russo, Massimiliano Tedeschi si addentra in una tematica che oggi è alla ribalta delle cronache nazionali quasi ogni giorno. Lo stalking e la violenza sulle donne (e non solo sulle donne) sono due fenomeni strettamente correlati, che spesso si manifestano in modo congiunto.Lo stalking è una forma di violenza psicologica che consiste in una serie di comportamenti intrusivi e persecutori messi in atto da una persona nei confronti di un'altra, con lo scopo di controllarla, intimidirla o spaventarla. La violenza sulle donne, invece, è un insieme di comportamenti offensivi, minacciosi, violenti o coercitivi messi in atto da un uomo nei confronti di una donna (o viceversa), con lo scopo di esercitare su di lei un potere e un controllo. Lo stalking può avere conseguenze molto gravi per la vittima, sia a livello psicologico che fisico. Le donne (e gli uomini) che subiscono stalking possono infatti provare paura, ansia, depressione, isolamento sociale e difficoltà a dormire. in alcuni casi, lo stalking può portare anche a conseguenze più gravi, come il suicidio e l'omicidio.