Stasera a Corato focus sulla professione medica

Powered by

Oggi a Corato, con l'evento, il focus sarà sull'approfondimento della professione medica e delle sfide per il futuro.L'Incontro/dibattito partiràe a introdurlo ci sarà ilDi seguito riportiamo, nel dettaglio,Corrado Nicola De BenedittisFelice AddarioSindaco di CoratoAssessore alla Città Solidale e alle Politiche Sociali CoratoIntroduconoMariateresa VenturaMariantonietta MonteduroGiovanni RigantiPresidente AIDM BariConsigliera OMCeO Bari e coordinatrice gruppo Donne Medico "Agapanto " OMCeO BariMMG e Fiduciario OMCeO Comune di CoratoIntervengonoAlfredo ArditoDSSBA2Luisa BelsitoSara BindoVincenzo MastrorilliMedico Specialista Ambulatoriale Diabetologo Poliambulatorio CoratoClaudio PaolilloAntonio A. PapagniRoberta PiccarretaAntonio PiccolomoGiorgio SaponaroPediatra di Libera Scelta - CoratoMedico in Formazione Specialistica Radiodiagnostica UNIBADirigente Medico U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'UrgenzaOspedale "UMBERTO I" - CoratoResponsabile U.O.C. Cardiologia Ospedale "UMBERTO I" - CoratoResponsabile U.O.S. Cure Domiciliari e Assistenza Intermedia DSSBA2Medico di Continuità Assistenziale/Corso di Formaz. Spec. in M.G.Medico di Medicina Generale - CoratoDirettore DSSBA2 (Corato - Ruvo - Terlizzi)Small refreshment