Stop all'accesso gratuito, le visite a Castel del Monte tornano a pagamento

Il periodo eccezionale di ingresso gratuito sta per terminare. Da giovedì 29 luglio Castel del Monte e il Castello Svevo di Bari torneranno fruibili previo pagamento del consueto biglietto di ingresso del costo rispettivamente di 7 e 6 Euro (fatte salve le riduzioni e le gratuità di legge).È possibile acquistare il titolo d'accesso direttamente sul posto; è consigliabile in ogni caso la prevendita online sul sito www.coopculture.it (nello specifico al link https://www.coopculture.it/ heritage.cfm?id=326 per Castel del Monte e al link https://www.coopculture.it/ heritage.cfm?id=327 per il Castello Svevo di Bari), onde scongiurare il rischio di non riuscire ad accedere nella fascia oraria di preferenza, soprattutto nei giorni e nei periodi di maggiore affluenza.La reintroduzione del biglietto a pagamento non inficerà le prenotazioni formalizzate nei giorni scorsi, che restano quindi acquisite.Ai visitatori già titolari di prenotazione la Direzione Regionale Musei sta comunicando direttamente via mail le nuove modalità di ingresso.Per ulteriore assistenza sarà possibile contattare i seguenti numeri: 327/9805551 (Castel del Monte) e 080/5285231 (Castello Svevo)«Anche se il biglietto può essere percepito come un aggravio dal visitatore, va inteso come un elemento che educa il pubblico al valore dei nostri beni culturali- ci tiene a precisare il Direttore della regionale Musei della Puglia, dott. Luca Mercuri- È altresì importante evidenziare che la conservazione, la manutenzione, la valorizzazione dei nostri musei e aree archeologiche ha dei costi, in parte sostenuti proprio grazie agli incassi derivanti dai titoli di accesso. Il biglietto- conclude Mercuri- che consente di acquisire risorse economiche per il nostro patrimonio culturale anche dai turisti di ogni dove che hanno scelto il brand Puglia come meta delle vacanze, è ancora più importante per i grandi attrattori, come appunto Castel del Monte o il Castello Svevo di Bari, perché i loro incassi consentono di raccogliere risorse anche per i musei più piccoli - ma non certo meno importanti – diffusi sul territorio».Tutti i giorni, fasce orarie d'ingresso10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00Gli ingressi saranno consentiti a un numero massimo di 80 visitatori per ogni fascia oraria. I gruppi guidati non dovranno superare le 30 persone.: Mercoledì-lunedì, fasce orarie d'ingresso: 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00Gli ingressi saranno consentiti a un numero massimo di 80 visitatori per ogni fascia oraria. I gruppi guidati non dovranno superare le 20 persone.Le misure anti-contagio e le modalità di visita previste durante l'evento sono consultabili al seguente link: https://musei.puglia. beniculturali.it/wp-content/ uploads/2021/05/DRM-PUG- Modalit%C3%A0-di-visita2.pdf