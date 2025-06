Alba di pace a Castel del Monte un rito magico per il solstizio d'estate

Come ogni anno, il Castel del Monte si prepara ad accogliere un evento suggestivo e carico di significato: l'appuntamento spontaneo per ammirare l'alba del solstizio d'estate.Quest'anno, la tradizione si arricchisce di un messaggio ancora più profondo, dedicando il rito alla Pace.Nato 12 anni fa da un gruppo di appassionati che si diedero appuntamento online, questo "rito portafortuna" è diventato un appuntamento fisso per gli amanti della natura, del mistero e della bellezza del maniero federiciano.Il 21 giugno, giorno in cui il Sole raggiunge il suo punto di declinazione massima, segnando l'inizio dell'estate astronomica, il Castel del Monte offre una prospettiva privilegiata per osservare lo spettacolo del sole che sorge.Il solstizio d'estate è da sempre un momento celebrato in diverse culture, dai riti neopagani di Litha alla natività cristiana di Giovanni Battista, simbolo di rinascita e rinnovamento. Quest'anno, il raduno assumera' un valore aggiunto, trasformandosi in un'occasione per riflettere e agire per la pace.A partire dalle ore 4:00, il gruppo spontaneo si riunirà ai piedi del Castel del Monte e, all'alba, farà sventolare la bandiera della pace.Un gesto simbolico e potente, un invito aperto a tutti i "costruttori di Pace" a essere presenti, a condividere questo momento di connessione con la natura e a lanciare un messaggio di speranza e armonia.Non mancate a questo appuntamento unico che unisce storia, natura e un profondo desiderio di pace.