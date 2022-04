Oltre un milione di euro. È l'importo ottenuto dal Comune di Corato, a titolo di finanziamento, nell'ambito del bando "Strada per strada" promosso dalla Regione Puglia. L'amministrazione guidata dal Sindacoha inteso candidare al progetto vie non interessate da interventi di posa della fibra ottica: l'elenco comprende via Trani, viale Cadorna, viale degli orti, via Gigante, via Gravina, via Copernico, piazza Redi, via Telesio, via Francavilla, via Belvedere, via Vannucci, via Einaudi, via E. Dandolo, via Don Albertario, via Dalla Chiesa, via Lago di Viti, Via XXIV Maggio, via A. De Gasperi, via San Vito, via Orlando V. Emanuele, via Andria, via A, Vallisnieri, via G. Cantoni, via A. Toscanini, via Turati, via Traetta, via Cesare Cantù, via Cardona, via Bacone, via Alberto Mario.Gli interventi di manutenzione straordinaria consisteranno in scarifica del tappeto stradale, realizzazione di un nuovo tappeto in conglomerato bituminoso, risagomatura del piano stradale secondo le pendenze di progetto, rialzamento e ribassamento di chiusini per adeguamento alle quote stradali. L'inizio dei lavori è previsto nel prossimo mese di giugno, la conclusione entro l'anno.«Abbiamo ottenuto la conferma di finanziamento, per circa un milione di euro, del bando della Regione Puglia "Strada per Strada", che ci consentirà di avviare una prima tranche di interventi e che costituisce un punto di partenza per una programmazione che, col tempo, si estenderà all'intera città» ha commentato il primo cittadino. «La manutenzione delle strade è garanzia, infatti, di una migliore viabilità, del decoro della città e della sicurezza di chi la vive. Un impegno preso in campagna elettorale e che ora rinnovo con forza e determinazione».