Una settimana costellata di eventi che hanno arricchito un'offerta formativa già vasta e variegata. Un cammino appassionante e coinvolgente sul sentiero lastricato di verità, giustizia e legalità, con tappe tutte interessanti e decisive che rilanciavano alla successiva.La, che si è tenuta dal 21 al 26 marzo, fortemente voluta dalla dirigente,, non poteva non riscuotere un grande successo di pubblico e consensi, in virtù dell'elevato spessore degli eventi, che si sono alternati fra i due plessi dell'Istituto.L'incipit è stato l'incontro con le delegazioni scolastiche turca e rumena unite in gemellaggio grazie al; poi, con la scrittricesi è discusso del suo romanzo "Io sono Medea"; l'immunologoha acceso i riflettori sulla sorte degli ammalati rari; i cronisti, presidente dell'Ordine pugliese, hanno illustrato i rapporti fra giornalismo e politica, con un'incursione in Ucraina tramite l'inviato Rai; con la celebre chefsi è parlato di pesci e sistemi di pesca nel Mediterraneo; il Maestroha scandagliato da par suo i misteri del linguaggio musicale le professoressehanno donato una "lectio magistralis" sulla perfetta identità fra ricerca e vita; l'architettoha svelato i segreti di quell'affascinante enigma lapideo che è Castel del Monte; la senatrice, il magistratohanno insegnato che un'altra strada è possibile per chi nella vita ha compiuto un errore anche grave; letteratura e arte nella "Divina Commedia" sono stati lumeggiati in modo esemplare da; il generale di corpo d'armataha raccontato la storia luminosa e paradigmatica del suo "collega"che mise in salvo centinaia di ebrei dallo Sterminio; il fotoreporterha condotto per mano i ragazzi sui luoghi delle tante, troppe guerre nel mondo; dulcis in fundo, il professor, con pensosa pacatezza, ha contribuito a scrivere una pagina di storia in ricordo dell'amato padre, docente universitario ucciso dalle brigate rosse nel 1980.Insomma, sette giorni di esperienze edificanti per la comunità scolastica coratina.