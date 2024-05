Progetto sulle intolleranze alimentari all’IISS “Oriani-Tandoi”: verità vs falsi miti

Valorizzare le diversità e promuovere l'inclusione sono ormai obiettivi riconosciuti e consolidati in ogni contesto scolastico ove l'agenzia formativa è sempre più orientata a formare giovani desiderosi di eccellere e distinguersi grazie a percorsi altamente professionalizzanti .All'interno del PTOF ( Piano Triennale Offerta Formativa), l'IPC di Corato ha organizzato un Corso su intolleranze e allergie alimentari, modulato in tre incontri laboratoriali condotti dal Prof Gaetano Tondo docente di Cucina e uno d'aula dedicato all'approfondimento teorico sul tema proposto condotto dalla prof.ssa Francesca Marinelli docente di Scienza e cultura dell'alimentazione.Crostate e pan di spagna, focaccia pugliese, quiche lorraine, tagliatelle e ovviamente le nostre amate orecchiette baresi, sono stati i piatti su cui gli aspiranti chef si sono cimentati e che hanno costituito una autentica sfida, per le loro peculiari difficoltà esecutive esaltate dall'uso di farine alternative naturalmente prive di glutine (di grano saraceno, riso, mais) e dall'applicazione di tecniche di preparazione secondo i rigidi protocolli anticontaminazione.Aggregazione e inclusione passano anche attraverso la tavola, dove tutte le istanze e le esigenze alimentari devono poter trovare la propria valida risposta in una offerta culinaria che non trascuri la gratificazione del palato grazie a professionisti altamente qualificati capaci di unire gusto e sicurezza: la convivialità è inclusione, anche a tavola.