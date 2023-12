Suoni di  Pace con l'Ensemble AlterSinfonietta

Si terrà sabato 9 dicembre il CONCERTO D'AVVENTO "SUONI DI PACE" a cura dell' Associazione AlterAzioni di Bisceglie.Il Concerto rientra nella proposta natalizia"CHRISTMAS TIME", una mini rassegna che l'associazione biscegliese ha pensato per il Natale a Corato 2023 ed inserita nel programma InCanto 2023, il cartellone degli eventi natalizi patrocinati dal Comune di Corato.Il progetto si articola in tre eventi dedicati ai diversi momenti di queste festività dall'Avvento al Concerto per il Nuovo Anno. Le proposte concertistiche sono pensate in maniera trasversale per un pubblico eterogeneo per età e gusti musicali, dal bambino all'anziano.Il Concerto di Avvento di sabato 9 dicembre è un concerto di musica classica, protagonisti l'Ensemble di archi AlterSinfonietta e il soprano Anna Maria Stella Pansini.L'Ensemble AlterAzioni è formato da professionisti e giovani studenti in formazione, ideato e coordinato dal maestro Vito Liturri con l'idea di offrire ai più giovani la possibilità di avvicinarsi al repertorio d'autore affiancando maestri che, in tanti casi, ne hanno seguito i percorsi didattici fin da piccoli. L'ensemble si pregia della collaborazione artistica del maestro Pietro Catucci, putignanese di nascita e coratino d'adozioneCon il maestro Catucci alla Viola si esibiranno Clelia Sguera, Andrea Rizzi, Daniele Lonero e Ilaria Di Molfetta ai violini, Leo Zonno alla viola, Donatella Milella e Cosmaola Nitti ai violoncelli.Il programma propone una selezione di musiche tratte dal repertorio della musica d'arte occidentale, da Corelli a Manfredini, ma anche rivisitazioni moderne del più classico repertorio di brani classici natalizi.Incastonato tra questi il Mottetto "Exsultate Jubilate" di W.A.Mozart.Il Concerto si terrà presso la Chiesa di Santa Maria Greca alle ore 19.30, dopo la SS.Messa e l'ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.I prossimi appuntamenti dell'Associazione AlterAzioni saranno lunedì 11 dicembre con il Concerto Jazz dedicato ai Cartoon presso l'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi", quindi il concerto di giovedì 4 Gennaio alle ore 19.30 nella Sala Verde con il Concerto per il Nuovo Anno dal titolo "LIKE A FILM" affidato a un trio d'archi con la partecipazione del flautista Sergio Bonetti. Il progetto vuole coniugare ambiti e linguaggi artistici diversi, e contestualmente proporre progettualità inclusive a favore di un ampio allargamento del pubblico, con un 'attenzione speciale ai giovanissimi.La mini-rassegna "Christmas Time" conferma con una proposta così articolata, la volontà dell'Associazione AlterAzioni, espressa dalle scelte artistiche di Clelia Sguera e Vito Liturri, direttori artistici della stessa, il desiderio di voler coniugare in maniera integrata Performance e Formazione, Cultura e Servizio.