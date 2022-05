Domenica 8 maggio ritorna "in presenza", anche a Corato, la manifestazione nazionale "Chiese aperte", promossa dall'Archeoclub d'Italia e giunta alla sua ventottesima edizione. Una giornata dedicata alla conoscenza dell'immenso e capillarmente diffuso patrimonio ecclesiale italiano.La sede locale "Padre Emilio D'Angelo" dell'Archeoclub di Corato, con la collaborazione dei propri soci e il coinvolgimento dell'associazione "Luisa Piccarreta - piccoli figli della divina volontà" oltre che della Confraternita Maria Santissima del Carmine, aprirà lae laalla conoscenza e alla fruizione pubblica.Particolare attenzione sarà posta, per il 2022, al patrimonio musicale-organico: sarà possibile ascoltare gli antichi organi a canne presenti nelle due chiese.La manifestazione sarà arricchita dal contributo culturale dell'associazione "Luisa Piccarreta – piccoli figli della divina volontà", che da 30 anni si adopera per la promozione e la diffusione della vita e della spiritualità dellae per la sua Causa di Beatificazione.La chiesa di Santa Maria del Carmine sarà aperta ai visitatori dalle 11 alle 12:30 e dalle 19 alle 20. La chiesa di Santa Maria Greca dalle 17 alle 19 e dalle 20 alle 21. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet della sezione di Corato dell'Archeoclub.