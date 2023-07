Celebrazioni di Santa Maria Greca, tanti fedeli alla messa presieduta dal Vescovo D'Ascenzo

Nella ricorrenza di Santa Maria Greca, co-patrona di Corato, grande partecipazione dei fedeli, nonostante il grande caldo, durante la messa sul sagrato della Chiesa Santa Maria Greca, presieduta da Mons. D'Ascenzo.

Davanti l'ingresso della chiesa, lo storico quadro che raffigura la co-patrona, creato per volontà divina, che avrebbe dato il via alla miracolosa guarigione dalla peste di un intero paese.

L'opera risalirebbe al 1656, anno in cui la terribile pestilenza colpì il Sud Italia. Secondo la tradizione i coratini, stremati dall'epidemia, cominciarono a cercare rifugio nelle 25 torri delle mura che allora cingevano il loro abitato. In particolare si riunirono dinanzi a una delle fortificazioni, quella nota come "La Greca".

Nonostante l'inesorabile scorrere del tempo, faccia perdere molte delle tradizioni religiose, la comunità coratina, si mostra ancora una volta devota a Santa Maria Greca.