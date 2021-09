Don Vincenzo Bovino nuovo parroco di Santa Maria Greca, domani l'immissione canonica

L'immissione canonica di Don Vincenzo Bovino nelle sue funzioni di nuovo parroco della parrocchia di Santa Maria Greca è un momento di gioia per la comunità cattolica cittadina.Don Vincenzo inizierà il suo ministero pastorale alla guida della parrocchia intitolata alla Santa Patrona di Corato nella giornata di domani, con la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Leonardo D'Ascenzo e concelebrata dai sacerdoti della zona pastorale San Cataldo.La Celebrazione, che avrà luogo alle ore 19.30, si svolgerà su Corso Garibaldi nello spazio antistante la Chiesa nel rispetto delle norme anticontagio.Per consentire a quanti non potranno fisicamente prendere parte alla celebrazione, grazie all'attenta e generosa collaborazione con l'associazione fotografi coratini, sarà garantita la trasmissione in diretta della cerimonia su CoratoViva.it e in televisione su TeleRegione (Canale 14).«Desideriamo condividere con tutta la città la gioia di questo importante momento di vita religiosa. Per questo abbiamo scelto di mettere a disposizione le nostre professionalità così da superare i limiti dettati dall'emergenza sanitaria e rendere quante più persone possibili partecipi di questo evento» fanno sapere dall'associazione.