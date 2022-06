Nella serata di martedì 14 giugno l'intervento delle Guardie giurate particolari e dei Carabinieri è stato fondamentale per sventare un tentativo di furto di pannelli fotovoltaici sulla Murgia, nelle campagne fra Corato e Andria.Giunti sul posto, i militari hanno iniziato a perlustrare la zona, particolarmente ampia. Dopo appena una ventina di minuti sono riusciti a individuare uno dei malviventi che aveva tentato la fuga nascondendosi su un albero. L'uomo, ferito alle braccia, è stato bloccato e portato in Caserma, dove è stato soccorso dai medici del 118. I due complici invece sono riusciti a dileguarsi, non prima però di essere riusciti a innescare un incendio all'automobile, una Fiat Panda, a bordo della quale erano giunti sul luogo, con l'obiettivo di cancellare qualsiasi traccia che potesse ricondurre a loro. Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corato per spegnere le fiamme che hanno avvolto il veicolo.Si tratta dell'ennesimo colpo messo a segno dai predoni del rame, con assalti notturni ai campi fotovoltaici, ai pozzi artesiani o alle cabine di trasformazione dell'Ene: sono decine dall'inizio del 2022 i tentativi di furto registrati nei campi della zona a cavallo tra le province Bari e Bat.