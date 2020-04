Tablet per i giovani studenti svantaggiati, domani la consegna a domicilio da parte dei carabinieri

Riceviamo e pubblichiamo una nota, a firma della prof.ssa Luciana De Palma, circa la manifestazione di solidarietà della Fondazione Cannillo attraverso la quale sarà consentito a studenti privi dei dispositivi o di una connessione ad internet di poter svolgere serenamente le lezioni a distanza.L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid 19 ha posto la Scuola di fronte al problema di dover continuare la propria opera di educazione e di formazione attraverso metodologie e strumentazioni differenti da quelle normalmente attivate.Si è dovuto pensare a strategie per superare le barriere fisiche e per offrire agli studenti la continuità di apprendimento, coinvolgendoli attraverso la didattica a distanza, altrimenti detta DAD.L'apprendimento a distanza era già stato adoperato nel 1833 in Svezia, realizzando corsi per corrispondenza o, molti anni dopo, in altre nazioni, facendo uso di videocassette o di audiocassette per approfondire lo studio di lingue straniere.Oggigiorno l'uso di internet e la diffusa possibilità di accedere facilmente alla vasta gamma di tecnologie hanno consentito nuove modalità di condivisione delle conoscenze: è indubbio che anche la scuola ne sia stata profondamente influenzata, accogliendo evidenti ricadute sulla didattica e sulla formazione.Al disagio dovuto all'obbligo di restare a casa, per evitare la diffusione del suddetto virus, si è potuto mediare attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che hanno permesso agli studenti, di ogni ordine e grado, di applicarsi allo studio, sebbene in una modalità che esclude la dimensione della classe vera e propria.L'apprendimento a distanza consente, nonostante le palesi difficoltà di docenti e alunni, di insegnare e di studiare da casa, rispettando il più possibile i tempi e gli spazi delle parti interessate.In questa situazione di necessari adattamenti alla realtà, stravolta dal virus Covid19, laha dimostrato una lodevole quanto straordinaria attenzione verso la questione della didattica a distanza da cui molti bambini e/o ragazzi del nostro territorio rischiavano di restare esclusi a causa di difficoltà di ordine economico e sociale. La stessa Fondazione ha attivato il progetto 'Restiamo in contatto', il cui obbiettivo principale è stato quello di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali per migliorare la fruizione della didattica attraverso le modalità di apprendimento a distanza.Tali dispositivi saranno consegnati a domicilio domani martedì 28 aprile dai Carabinieri di Corato: per questo corre l'obbligo di ringraziare il Comandante della Compagnia Magg. Nacca e della stazione Mar. Dimiccoli.Per tale dimostrazione di generosità e di luminosa solidarietà la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo 'Tattoli - De Gasperi', Dott.ssa Maria Rosaria De Simone, intende ufficialmente ringraziare Franco, Nicolangela e Pippo Cannillo e l'intero staff nella persona di Lucia Zitoli: l'istituzione scolastica, sempre attenta a garantire l'equità nell'offerta educativa, non può che sentirsi sollevata da questo aiuto materiale che consente di assicurare il diritto allo studio costituzionalmente garantito a tutti.In questi tempi quanto è vero ciò che David Eddings ha scritto: 'Nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa è andata persa'.