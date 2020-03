Tampone positivo, primo caso di coronavirus a Corato

La conferma è arrivata nel primo pomeriggio di oggi: il tampone per la rilevazione del Covid 19 effettuato su un paziente di Corato, ricoverato nell'ospedale di Bisceglie, è positivo.Si tratta del primo caso di coronavirus accertato nella città di Corato.Ad annunciarlo il Commissario Straordinario Schettini che si rivolge così ai coratini: «Cari cittadini, purtroppo è ufficiale, anche a Corato si è registrata una prima positività al corona virus.​Da subito è scattato il protocollo sanitario con le indagini epidemiologiche della Asl che sta quindi procedendo ad effettuare tutti gli accertamenti previsti, volti all'individuazione dei contatti stretti che il soggetto ha avuto.Alla persona, che è in regime di ricovero ed è costantemente monitorata dal personale sanitario, va tutta la nostra vicinanza ed alla sua famiglia un caloroso abbraccio di incoraggiamento.In questo momento occorre la collaborazione di tutti quanti e Vi chiedo ancora di RESTARE A CASA, di uscire solo per estrema necessità, usando ogni cautela, rispettando le regole che ormai tutti conosciamo bene.Il Centro Operativo Comunale è permanentemente attivo e segue con attenzione l'evolversi della situazione.Ogni decisione che sarà presa sarà comunicata attraverso il sito del Comune di Corato e, pertanto, Vi invito ad assumere notizie solo ed esclusivamente dai siti istituzionali. Cittadini, ora più che mai, insieme dobbiamo avere senso di responsabilità e dimostrare che siamo capaci di essere uniti per il bene comune. Insieme dobbiamo farcela» - conclude.La nostra redazione esprime vicinanza al paziente che ha contratto il virus e gli augura di superare presto e in maniera brillante questo brutto momento.