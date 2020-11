Temporali in arrivo su Corato, è allerta arancione

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta arancione per rischio idrogeologici e per temporali per le giornate di oggi e domani su Corato.Oggi sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.Per domani, 29 novembre, si attendono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati.Venti forti meridionali su zone ioniche e forti orientali sui settori adriatici.