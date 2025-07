Terzo settore Corato, la presentazione di tre bandi strategici

Crowdfunding civico per il Terzo Settore. Puglia Possibile . Una piattaforma di crowdfunding civico per finanziare progetti sociali e coinvolgere attivamente la comunità.

. Una piattaforma di crowdfunding civico per finanziare progetti sociali e coinvolgere attivamente la comunità. Comunità in rete. Un fondo da cinque milioni di euro destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento di spazi per attività sociali, con l'obiettivo di creare nuove opportunità per gli enti del terzo settore.

Un fondo da cinque milioni di euro destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento di spazi per attività sociali, con l'obiettivo di creare nuove opportunità per gli enti del terzo settore. Innesti. Un'iniziativa volta a promuovere l'innovazione sociale nel territorio di Corato.

Il Comune di Corato e il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS organizzano un incontro pubblico per la presentazione dirivolti al. L'evento si tiene mercoledì prossimo, 9 luglio, dalle ore 17:00 alle 19:00, nella sala multimediale della biblioteca comunale "M. R. Imbriani" (sede storica), in Largo Plebiscito 21.L'appuntamento è volto a fornire dettagli operativi sui seguenti bandi:La presentazione è a cura di, funzionario dei Servizi Sociali del Comune di Corato e responsabile del procedimento per il bando "Innesti", e, consulente del CSV San Nicola ETS.L'incontro rappresenta un'occasione preziosa per enti, associazioni e cittadini interessati a conoscere strumenti innovativi per lo sviluppo di progetti sociali e comunitari.