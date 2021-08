Test Covid a prezzo calmierato, 3 le farmacie di Corato aderenti

Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto dal Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, con il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite e prevede un costo pari a 8 euro per i test eseguiti in farmacia su minori tra i 12 e i 18 anni, e di 15 euro per gli over 18.

A Corato sono tre le farmacie aderenti:

Cinone Michele - Temi srl, in Corso Mazzini, 18

Farmacia Friuli di Campagna Simona sas, in viale Friuli 75

Martella Guido, in via Sant'Elia 135

È stato reso noto l'elenco delle farmacie aderenti al protocollo sui test rapidi Covid a prezzo calmierato.