Torna a Corato la Giornata della Raccolta del Farmaco

Torna l'appuntamento con la Giornata della Raccolta del Farmaco che, nell'edizione di quest'anno, in occasione dei 20 anni di Banco Farmaceutico, si articolerà nel corso di un'intera settimana.Dal 4 al 10 febbraio, infatti, sarà possibile acquistare un medicinale da banco in una delle oltre 5.000 farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all'iniziativa esponendo la locandina della GRF. A Corato, aderiranno le farmacie Di Girolamo, Casalino e Samarelli.La settimana di raccolta, quindi, sarà resa possibile da quasi 24mila volontari che faranno il turno in farmacia e da oltre 15.000 farmacisti. I medicinali raccolti saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche.La GRF si svolge con il patrocinio di Aifa, in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Assogenerici, Federsalus e BFResearch. La decisione di estendere le attività di raccolta ad una settimana deriva proprio dalla necessità di rispondere in maniera più efficace al fabbisogno sempre crescente espresso dagli enti.«La povertà sanitaria resta un problema preoccupante e di elevate dimensioni. In Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che vivono in condizioni di indigenza. Val la pena ricordare che, tra i 5 milioni di poveri, 1 milione 260mila sono minori. Nel 2019, 473.000 persone povere non hanno potuto acquistare i farmaci di cui avevano bisogno per ragioni economiche. La richiesta di medicinali da parte degli enti assistenziali è cresciuta, in 7 anni (2013-2019) del 28%. Nel 2019, si è raggiunto il picco di richieste, pari a 1.040.607 confezioni di medicinali (+4,8% rispetto al 2018)» - rileva il 7° Rapporto "Donare per curare" sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico, presentato lo scorso 4 dicembre.Nei sette giorni della prossima Giornata di Raccolta del Farmaco sarà quindi possibile dare un importante contributo, aiutando concretamente chi ha bisogno e compiendo un gesto che indica come la gratuità sia la strada da percorrere per realizzare il bene della società.L'elenco delle farmacie aderenti è disponibile sul sito del Banco Farmaceutico.