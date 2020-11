Torna il maltempo, allerta gialla per temporali

Torna il maltempo sulla Puglia dalle 8.00 del 20 novembre, e per le successive 24/36 ore.La protezione civile regionale ha diramato un messaggio di allerta gialla su tutta la regione (arancione per la provincia di Foggia e il Tavoliere) per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati fino ad elevati.Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati deboli.