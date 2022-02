Trenta bambini della Battisti - Giovanni XXIII in concerto a Teatro

Trenta bambini e ragazzi non vedono l'ora di esibirsi, pronti a coinvolgere il pubblico con emozioni sonore. Sono gli alunni del comprensivo "Battisti-Giovanni XXIII" che concludono un bellissimo percorso svolto con il PON "Musica in gioco", fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuseppa Modeo e guidata dall'esperto Luigi Leo, con la super visione della docente tutor Paola Marotta.I cantori hanno scoperto che cantare in coro richiede ascolto, concentrazione, attenzione e partecipazione emotiva. Il percorso li ha portati a riscoprire la bellezza della socializzazione, il valore dello stare insieme senza distinzioni e pregiudizi e sentirsi un unico gruppo.Fare musica insieme è un'esperienza di arricchimento straordinaria e cantare in coro ne è il veicolo più immediato.Il coro "Arcobaleno", accompagnato al pianoforte dal M° Giancarlo Direnzo, vi aspetta il 25 febbraio 2022 alle ore 19.00 presso il Teatro Comunale di Corato per il concerto "Sotto la luna", uno spettacolo fatto di canti, ritmi e interpretazioni fantasiose.