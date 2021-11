Tributi comunali, SIxT smentisce la dirigente Leone: «Crediti per 13milioni ma esigibili»

Durante la scorsa seduta del consiglio comunale, l'assise si è ritrovata a discutere in merito ai crediti dell'Ente della cui riscossione, come è noto, si occupa la società mista SIxT.Nel corso della discussione, nella sua relazione, la dirigente dottoressa Leone ha fatto riferimento alla presenza di crediti di dubbia e difficile esazione pari a 16 milioni di euro. Una cifra cospicua, in merito alla quale i consiglieri comunali hanno chiesto delucidazioni.Quanto riferito dalla dottoressa Leone, però, ha provocato diverse reazioni, tra cui quella del rappresentante legale della Andriani Tributi, socio di SIxT, che ha smentito le affermazioni della dirigente.Con una nota inviata alla medesima dirigente, a sindaco, assessore al bilancio e agli altri organi di vertice dell'azienda, il firmatario ha evidenziato che: «le partite residue, alla data odierna in riscossione coattiva, ammontano ad € 12.680.873,82 (dato aggiornato rispetto a quello fornito in data 16-7-2021 che risultava pari ad €12.842.248,69). Quanto sopra al fine di precisare l'ammontare degli importi rispetto alla cifra di 16 milioni di euro emersa e su cui si è discusso durante la seduta del Consiglio comunale».Inoltre Andreani specifica che: «Per detti crediti, che ad oggi sono certi, liquidi ed esigibili, la S.I.xT. Spa ha già avviato, nei tempi e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia, ogni attività diretta alla esazione delle somme. Pertanto trattasi di importi per i quali è pacificamente possibile, per il nuovo socio privato della S.I.xT. Spa, procedere con le ulteriori fasi di riscossione coattiva».