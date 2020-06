Ufficiale: Mario Conca è il quinto candidato presidente della Regione

Dopo Michele Emiliano, Antonella Laricchia, Ivan Scalfarotto e Raffaele Fitto è la volta di Mario Conca di presentare la sua candidatura a presidente della Regione Puglia.Il consigliere regionale ex Cinque Stelle, fatto fuori dal suo gruppo di riferimento, ha scelto di aderire al gruppo misto di minoranza e di concorrere alla carica di governatore, come avrebbe voluto fare aderendo alle "regionarie" del Movimento Cinque Stelle e arrivando al "ballottaggio" con Antonella Laricchia. Il capo politico del Movimento ha fatto il resto escludendo di fatto Conca dalla candidatura a consigliere regionale.Conca presenterà ufficialmente la sua candidatura domani venerdì 26 giugno alle ore 10.00 - presso la Sala riunioni sita in via Gentile 52 al II° piano (lato E-2) del palazzo del Consiglio regionale della Puglia. Alla conferenza stampa sarà presente l'Onorevole Antonio Tasso, deputato di Manfredonia, anch'egli in rottura con il Movimento Cinque Stelle.«Per Conca, Politica è Servizio. Numerose associazioni, comitati del territorio e migliaia di Cittadini Pugliesi hanno chiesto al consigliere Conca di dare continuità alle centinaia di istanze affrontate in questi 5 anni e proseguire la sua decisiva e concreta azione al servizio della collettività. Obiettivi principali di Conca sono il ripristino di giustizia sociale, meritocrazia, trasparenza, efficientamento e semplificazione della macchina regionale. La legislatura che si sta per concludere, ha visto Conca quotidianamente attivo su tutti i fronti di interesse pubblico, dallo Sviluppo Economico al Turismo, dall'Agricoltura all'Ambiente, dalla Formazione Professionale ai Trasporti, dal Sociale alla Sanità. Questa importante esperienza relazionale e umana, prosegue nel cammino avviato per portare a compimento un programma che, di fatto, Conca ha già scritto in questi entusiasmanti 5 anni ascoltando i Cittadini Pugliesi» si legge nella nota che presenta la candidatura.