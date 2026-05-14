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Case popolari: approvata la graduatoria definitiva del bando erp 2024
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Corato - giovedì 14 maggio 2026 13.59 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato ha approvato la graduatoria definitiva relativa al Bando ERP 2024 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I cittadini interessati possono consultare graduatorie e documentazione direttamente sul sito istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Corato e nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" del sito istituzionale.
Qui l'allegato con la graduatoria definitiva
Qui l'allegato con la graduatoria definitiva
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