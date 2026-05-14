Case popolari: approvata la graduatoria definitiva del bando erp 2024

Il Comune di Corato ha approvato la graduatoria definitiva relativa al Bando ERP 2024 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I cittadini interessati possono consultare graduatorie e documentazione direttamente sul sito istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Corato e nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" del sito istituzionale.