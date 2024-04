6 foto Il germoglio della poesia nasce negli alunni della scuola Fornelli di Corato

Ospite del secondo appuntamento di lettura presso ildi. La scrittrice barese, laureata in Scienze Politiche, occupata nelle politiche di sviluppo della società e nella realizzazione del Libro Bianco sull'Inclusione sociale per un progetto europeo, ha scelto di trasmettere le suealle scuole, piantando cosìnegli adulti del domani.I bambini delle classi quinte dell'istituto hanno prodotto, in occasione dell'incontro, una, condividendola ad alta voce nel laboratorio predisposto in biblioteca e guidato dall'autrice. L'autrice ha avviato un piccolo spettacolo improvvisato, lavorando sullae avviando i bambini alle alladelle proprie poesie in pubblico. Successivamente, l'autrice ha coinvolto le classi in un dialogo che ha toccato i temi più svariati, nato dalla lettura di alcune produzioni contenute nei suoi libri.Nel laboratorio, i bambini hanno compreso cheOgnuno può trarre da questo genere letterario un messaggio, diverso a seconda del proprio vissuto. Da qui, l'autrice e le insegnanti coinvolte nel progetto hanno ribadito l', utilizzando il tempo libero per la crescita personale e culturale. I bambini, coinvolti nell'intervento, sono riusciti a comprendere l'opportunità di esprimersi attraverso la poesia come un modo per esplorare e valorizzare la propria individualità.Questa esperienza ha dimostrato che la poesia non è solo un insieme di parole e versi, ma uncome l'