Versi e Vite: l’arte poetica si svela al Cafelatte con le poetesse De Leo, Achille e Nolasco

Powered by

Nel cuore pulsante di Corato, presso il Bar Cafelatte, si è svolto un evento che ha riscaldato che ha riscaldato il cuore dei presenti, dal titolo "Un Cafelatte di...Poesie". La triplice presentazione di sillogi poetiche ha visto protagoniste tre autrici del luogo: Angela De Leo con "Passi", Rosanna Achille con "Impressione...Versi Nascenti" e la giovane Federica Nolasco con "Dappertutto Stare", che hanno condiviso il frutto del loro ingegno letterario, offrendo al pubblico un viaggio emotivo attraverso le parole.La serata, condotta da Stefano Procacci, redattore di CoratoViva, ha percorso una trama sorprendente e originale, distante dalle classiche presentazioni di libri. La discussione che ne è seguita ha coinvolto gli amici e gli appassionati in un dibattito vivace e stimolante, rendendo la sala del bar una galleria d'arte dove le poesie e le parole erano i quadri.Tra nostalgia e speranza, passato e futuro, i presenti hanno esplorato temi universali che hanno toccato le corde più intime dell'essere umano. I novanta minuti a disposizione sono volati via, lasciando nel cuore di chi era presente il desiderio di continuare a discutere e riflettere sul potere evocativo e ispiratore della poesia.Questo evento, organizzato da Secop con la passione e l'impegno della famiglia Piacente, non è stato solo una presentazione di libri, ma un incontro di menti e cuori, un dialogo aperto tra autrici e lettori, un'esperienza condivisa che ha arricchito i presenti, dando loro infiniti spunti di osservazione.