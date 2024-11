Un fiore contro la violenza: il toccante gesto dell’Associazione Maniunite

Ieri sera, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'Associazione Maniunite APS ha organizzato un toccante momento di sensibilizzazione davanti al Comune, dalle 19:00 alle 20:00.Decine di cittadini si sono radunati per ricevere un fiore, offerto dall'associazione stessa, simbolo di speranza e memoria per le tante, troppe, vittime di femminicidio.Il gesto, semplice ma potente, ha catturato l'attenzione dei passanti. Tra loro, anche un bambino, che ha chiesto con innocenza un fiore da regalare alla sua mamma. Il suo sorriso e la sua innocenza hanno commosso tutti, rappresentando così una speranza per le generazioni a venire, che possano plasmare una società in cui amore e rispetto prevalgano sulla violenza.«Abbiamo bisogno di esempi puri come questo bambino», ha commentato una volontaria. «Lui ci ha insegnato che il cambiamento parte dai piccoli gesti».Il flash mob si è concluso tra silenzio e riflessione, consci che un fiore non cambierà il mondo, ma che le grandi rivoluzioni non possono che partire dai piccoli gesti.