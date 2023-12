Corteo cittadino contro tutte le violenze sulle Donne

Sabato 9 dicembre anche a Corato ci sarà un corteo cittadino per denunciare tutte le violenze sulle donne che quotidianamente passano inosservate.La comunità si unisce all'indignazione per i tanti tragici episodi di femminicidio che hanno trovato una forte eco con l'uccisione di Giulia Cecchettin, ma anche di Vincenza Angrisano di Andria.La manifestazione avrà inizio alle 18,30 in piazza Di Vagno e si concluderà con un flash mob promosso dalla compagnia "Teatri di.versi".L'iniziativa è promossa da un gruppo spontaneo di cittadini unitamente ad associazioni e sindacati. In ordine casuale: ANPI Corato, Harambè, Forum dei Giovani, Beni Comuni, Cicres, Libera Corato, Open Space, Cgil Corato, Comitato per la pace.