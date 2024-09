"La violenza di genere": a Corato un convegno a cura di Maniunite APS

Nel corso dell'ultimo anno, Maniunite APS ha portato a termine dei progetti che hanno aiutato a sensibilizzare la società contro la violenza di genere e a promuovere una cultura della pari opportunità e del rispetto a ogni singolo individuo, perché difendiamo fermamente che ogni essere umano abbia il diritto di essere libero di essere chi sente di essere, lontano dai pregiudizi di qualsiasi tipo.Pertanto, in questa occasione speciale del primo anniversario associativo, Maniunite organizza un evento unico in onore delle donne e nel segno della lotta alla violenza di genere.Appuntamento per il convegno "La violenza di genere" sabato 21 settembre 2024, alle ore 19:00, nell'open space in via Castel del Monte 139 a Corato.Di seguito il programma completo dell'incontro.