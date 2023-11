In occasione della giornata internazionale per eliminazione della violenza sulle donne, il centro per anziani Ermes della cooperativa sociale Eos ha inaugurato sabato 25 novembre una panchina rossa in piazza caduti di via Fani. Nonostante il maltempo le "ragazze" di Ermes sono state anche protagoniste del flashmob "NON SEI SOLA".Siamo grati all'Amministrazione, attraverso una nota del centro, per l'autorizzazione, la Presidente del Consiglio comunale e i consiglieri convenuti, l'avvocato Renata Lagrasta e la coreografa Giusy Castrigno, Franco Leone per la sua poesia a Giulia.Il numero antiviolenza 1522 è sempre attivo.