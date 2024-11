Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, oggi l'apertura dello sportello a Corato

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, questa sera il Centro Antiviolenza RiscoprirSi…, con il supporto del Comune di Corato e delle realtà del territorio, celebrerà un evento di grande importanza: l'inaugurazione della nuova sede dello sportello, situata in Via Asproni 36 e Via Balilla 35 a Corato, alle ore 19. Un appuntamento centrale per ribadire il NO alla violenza di genere.L'evento si propone di sensibilizzare, unire e informare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne, mettendo al centro le storie di chi, grazie al supporto della rete locale, ha trovato una via di emancipazione e rinascita. Durante la serata, preceduta da saluti istituzionali e interventi, tra cui quelli della dott.ssa Patrizia Lomuscio, Presidente dell'Associazione RiscoprirSi… e Coordinatrice del Centro Antiviolenza e di Claudia Lerro, attrice, autrice e regista, vi sarà l'apertura di una mostra artistica a tema realizzata dagli studenti del liceo artistico I.I.S.S. Federico II Stupor Mundi di Corato.Seguiranno l'esibizione dal vivo della band "La macchina de la Alegria" e degustazioni culinarie a cura di Cacio & Puglia. L'evento è aperto a tutte e tutti: cittadinanza, associazioni, scuole, parrocchie e rappresentanti dei servizi territoriali. Il 25 novembre è un giorno per riflettere e agire insieme: non lasciamo mai cadere il silenzio sulle violenze. Partecipate per ribadire che una comunità unita può fare la differenza.