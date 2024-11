L'impegno di Maniunite APS contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donnel'associazione Maniunite Aps invita la cittadinanza a partecipare a un momento di sensibilizzazione e riflessione congiunta.,al Comune di Corato, l'associazione distribuirà gratuitamente fiori, simbolo di speranza e di ricordo per le vittime di violenza. Questo gesto vuole onorare la memoria delle tante donne che hanno subito violenza e , riaffermando con forza l'impegno di Maniunite APS per costruire un futuro libero da questa piaga sociale.Il lavoro dell'associazione con i bambini e bambine, spesso esposti a situazioni di violenza domestica, rappresenta un tassello fondamentale di questo nostro impegno associativo.Spesso, infatti, i figli delle donne vittime di violenza vengono dimenticati e Maniunite APS si impegna a lottare non solo per le donne, ma anche per la protezione dei loro figli."Crediamo che lavorare per il futuro dei bambini – dichiara Adriana Moreira, presidente dell'associazione Maniunite APS – sia un modo concreto per combattere la violenza contro le donne, perché spesso sono proprio i più piccoli a subire le conseguenze di questa piaga della società e ad avere coraggio e forza per lanciare quei segnali di allarme che noi dovremmo recepire per risolvere quei conflitti. La violenza contro le donne è una realtà inaccettabile e ci impegniamo a combatterla con ogni mezzo, sostenendo sia le madri che i loro figli. Invitiamo tutte le persone di buona volontà a unirsi a noi lunedì 25 novembre per un gesto concreto di solidarietà e per ribadire che bisogna essere "