Un momento di fede e di preghiera per le vittime del disastro ferroviario

L'arrivo del Santo Natale è occasione di riflessione e di preghiera per chiunque dia un senso spirituale alla ricorrenza. È in questi momenti di festa che affiorano però anche i ricordi delle persone che hanno terminato la loro esistenza. Persone che nel loro passaggio hanno lasciato tracce e che vengono ricordate dai loro cari.Tra le tante persone che sono scomparse tragicamente ci sono anche le 23 vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016. È in loro suffragio che l'Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo celebrerà la Santa Messa, il 20 dicembre alle ore 12.00 nella Chiesa Matrice di Corato.Una occasione di preghiera e di riflessione, ma anche un momento per ricordare quelle vite spezzate in una normale giornata estiva, vittime innocenti di un tragico destino.Una occasione anche per esser accanto ai loro familiari, ricordarli nella preghiera, affinché trovino conforto nel dolore.Anche Corato pagò caro il prezzo di quel drammatico schianto tra treni, con la vita dei giovani Francesco Ludovico Tedone e Luciano Caterino.