Una coratina a "I soliti ignoti"

In tanti, fra i telespettatori coratini (e del territorio) sintonizzati su Raiuno, l'hanno subito riconosciuta. Marilisa, 54 anni, è uno dei pilastri dell'azienda Corgom, che si occupa di trattamento e riciclo degli pneumatici: e proprio la sua professione è stata l'oggetto della presenza nella puntata di giovedì 13 ottobre de "I soliti ignoti" sull'emittente ammiraglia della tv di Stato.Seconda in ordine di presentazione nel corso dello show, i concorrenti hanno cercato di indovinare quale lavoro svolgesse Marilisa attraverso degli indizi che però non sono stati sufficienti: la sua "carta d'identità", del valore di 100 mila euro a testimonianza della difficoltà nell'individuazione della professione, non ha riservato un incremento del montepremi dato che la risposta fornita è stata "affitta cuffie per eventi silenziosi".Numerosi i messaggi comparsi sui social già nei minuti successivi all'apparizione televisiva, a testimonianza dell'affetto e della considerazione verso Marilisa e la Corgom, un'impresa che può essere considerata a pieno titolo fra le eccellenze del tessuto economico di Corato.