Una velostazione da premio. Ora si attende la sua attivazione

Non è ancora attiva ma ha già ricevuto un premio, raggiungendo il secondo, uno fra i più longevi e prestigiosi riconoscimenti nazionali, rivolto ai progetti dedicati alla realizzazione di infrastrutture leggere, volte a migliorare la qualità della vita nei contesti urbani, a connettere le aree interne e marginali, nonché ad integrare gli elementi di pregio ambientale e paesaggistico di destinazioni di turismo sostenibile, accogliendo la più ampia pluralità di fruitori nel segno dell'accessibilità universale, che vanta per il terzo anno consecutivo il supporto diParliamo della velostazione di Corato, costruita tramite contributo finanziario a valere su P.O.R. Puglia 2014-2020 Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" azione 4.4 - Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e suburbane, si pone nell'ottica della riqualificazione urbana dell'area e nasce dalla necessità di garantire un luogo di comodo approdo per tutti coloro che trovano nell'uso della bicicletta, la forma più vantaggiosa di spostamento.«La Velostazione di Corato è il primo passo concreto verso una nuova stagione, quella della Mobilità Sostenibile (inclusiva e eco responsabile). I temi che a vario titolo ruotano intorno alla cultura ed all'impiego della ciclabilità sono quelli dell'ecologia urbana, a partire dal rispetto dell'ambiente, con una particolare attenzione rivolta alla mobilità sostenibile, alla mobilità urbana, alla fruizione lenta del patrimonio storico culturale dei nostri territori e alla rigenerazione urbana. Una delle ragioni dell'intervento è quella di attribuire alla nuova Velostazione di Corato un significato fortemente simbolico in grado di accattivarsi l'attenzione dei cittadini (dagli adulti ai più piccoli...) introducendo un elemento architettonicamente legato all'identità del luogo e del contesto storico/culturale locale (la forma architettonica della copertura infatti richiama le tipologie delle chiese medievali, romaniche, ma anche una capanna dei giochi costruita in un boschetto, il tutto come se fosse immerso in una fiaba). Il progetto è stato, infatti, pensato con un alto grado di adattabilità al contesto: si è optato per una distribuzione planimetrica in grado di evitare l'abbattimento degli alberi esistenti, tramite la costruzione di un insieme ripetitivo a moduli identici in grado di perseguire anche una certa essenzialità costruttiva» afferma l'architetto Dell'Aquila, progettista, dopo aver ringraziato tutti colo che hanno lavorato al progetto."Faccio i miei complimenti all'Architetto Beppe Dell'Aquila e a tutti coloro che hanno lavorato alla progettazione e realizzazione della Velostazione. - afferma il Sindaco, Corrado De Benedittis - Adesso che l'opera è stata ultimata e consegnata lavoreremo per la sua apertura garantendone la piena funzionalità. L'obiettivo è quello di inserirla anche nei percorsi delle ciclovie del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e in tal senso sono in corso accordi con l'ente Parco. La Velostazione deve, inoltre, diventare un riferimento importante per la mobilità sostenibile della nostra città, dobbiamo incentivare l'uso delle biciclette rendendo certamente le nostre strade più sicure ma favorendo anche un cambio di mentalità per cui si incominci a lasciare l'automobile e ad optare per mezzi di spostamento ecocompatibili e salutari."